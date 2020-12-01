ليبيا.. اجتماع طنجة يدعو لتشكيل آلية تتيح لكل إقليم ترشيح أسماء للمناصب العليا

انتهت اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة المغربية الجولة الرابعة من الحوار الليبي الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وخرج المجتمعون ببيان ختامي لخصوا فيه ما تم التوصل إليه من توافقات وقرارات أبرزها تشكيل آلية شفافة وعادلة تتيح لكل إقليم ترشيح أسماء للمناصب العليا.

كما أعلن المشاركون في الحوار عن تشكيل مجموعة عمل مصغرة تباشر عملها خلال أيام بهدف توحيد المؤسسات السيادية.

ودعا الوفدان إلى ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة والتمسك ببناء الدولة الليبية التي يتطلع إليها الليبيون، كما شددا على ضرورة بسط سلطة الدولة على الأراضي الليبية، والحرص على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع.

المصدر: RT