"الوفاق" الليبية تأمل في إمكانية استخدام عائدات النفط في تقديم الخدمات

أعربت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن أملها في إمكانية استخدام عائدات استخراج النفط المستأنف في البلاد، في الأشهر المقبلة.

وقال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة في مؤتمر MED 2020: إن "حكومة الوفاق الوطني الليبية تأمل في أن تتمكن من استخدام عائدات استخراج النفط المستأنف في البلاد في الأشهر المقبلة".

وأضاف: "يتم إيداع أموال النفط في البنك الليبي الخارجي، ولن يتم المساس بالمال، بل يتم تجميده"، مشيراً إلى "أننا نأمل أن يتم رفع ذلك التجميد حتى نتمكن من إنفاق الأموال في الأشهر الأخيرة من عام 2020. والبدء في تقديم الخدمات في عام 2021".



وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في وقت سابق من شهر نوفمبر، أن إنتاج النفط قد تجاوز مليون برميل يوميا. لكن الشركة جمدت إيراداتها في حساباتها في المصرف الليبي الخارجي لحين التوصل إلى اتفاق سياسي في البلاد.

المصدر: "سبوتنيك"