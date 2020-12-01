وزارة الصحة المصرية: عدد سكان مصر تضاعف 14 مرة منذ عام 1882 حتى 2017

قال نائب وزيرة الصحة المصرية لشؤون السكان، طارق توفيق، إن عدد سكان مصر تضاعف 14 مرة خلال الفترة من عام 1882 وعام 2017.

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وأوضح أن عدد سكان مصر زاد من 6.7 مليون إلى 94.8 مليون خلال تلك الفترة، وهو ما يؤثر على نصيب الفرد من التعليم والصحة والموارد المتاحة، وبالتالي على مستوى الخصائص السكانية بشكل عام.

وأكد أن المشكلة السكانية تعتبر "مشكلة قومية تحتاج في مواجهتها إلى تضافر جهود كافة الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني".

وكانت الساعة السكانية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد أعلنت وصول عدد سكان مصر صباح اليوم إلى 101 مليون و265 ألفا و178 نسمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية