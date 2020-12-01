الدنمارك تفتتح سفارة لها في العراق قبل نهاية العام الحالي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الدنمارك ستفتتح سفارة لها في بغداد قبل نهاية العام الحالي، فيما رحبت بخلق آفاق تعاون جديدة بين بغداد وكوبنهاغن.

وبحسب الخارجية العراقية، فإن "الوزير فؤاد حسين تسلم اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير الدنمارك الجديد لدى العراق ستيج باولو بيراس".

وبحث حسين وبيراس خلال لقائهما سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز فرص التعاون على مختلف الأصعدة بما يلبي طموح الشعبين".

وشدد الوزير العراقي بحسب البيان، على أهمية فتح آفاق أوسع للتعاون البناء، فيما أكد أن استراتيجية بلاده في علاقاتها المتوازنة تنطلق من مُراعاة المصالح المشتركة مع دول العالم وبما يخدم التقدم والازدهار لشعبنا وللشعوب الصديقة.

وأعرب حسين ترحيبه بافتتاح السفارة الدنماركيّة في العراق خلال الشهر الجاري وقال إنها "تؤشر إلى إرادة عملية في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وخلق آفاق جديدة من شأنها تعميق التعاون بين البلدين".

المصدر: RT