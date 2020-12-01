الكاظمي: مصرون على المضي قدماً لإنجاح الانتخابات المبكرة

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إصرار حكومته على المضي لإنجاح الانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجري في السادس من يونيو 2021.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: أن "مفوضية الانتخابات بحاجة إلى دعم جهودها وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات، وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية لأجل إنجاح عملها".

وعلى صعيد الوضع المضطرب في محافظة ذي قار بجنوب البلاد التي شهدت مؤخرا صدامات بين المتظاهرين السلميين وجماعات مسلحة مجهولة الهوية راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، أكد رئيس الوزراء العراقي أنه " يتعين على الوزراء حشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل بجميع الجهود، لخدمة أهالي ذي قار وتلبية مطالبهم المشروعة في الجانب الصحي والخدمي والزراعي والصناعي، والإعمار والبلديات والقطاعات الأخرى".

المصدر: RT