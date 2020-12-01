وزير الري المصري: مصر ترغب في استكمال مفاوضات سد النهضة مع حفظ حقوقها

أكد وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي، أن مصر لديها رغبة واضحة في استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.

إقرأ المزيد

وأوضح أن هذه الرغبة موجودة مع التأكيد على الثوابت المصرية في حفظ الحقوق المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.

وشدد عبد العاطي، عقب اجتماعه مع ماساكى نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، اليوم، على "السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية".

واستعرض عبد العاطي مع السفير الياباني الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية