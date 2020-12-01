شمال سوريا .. إعادة فرض حظر تجول كلي لتطويق كورونا

أعادت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا فرض حظر التجول الكلي في "إقليم الفرات" اليوم الثلاثاء للحد من انتشار فيروس كورونا الذي زاد بمعدلات غير مسبوقة.

وجاء ذلك بعد رفع استمر 5 أيام لحظر كان مفروضا منذ منتصف الشهر الماضي وحتى 26 منه، وأقرت الإدارة رفع الحظر في الأيام الماضية "لإفساح المجال للسكان لشراء مستلزماتهم وحاجاتهم قبل بدأ تطبيق الحظر الجديد اعتبارا من صباح اليوم"

ومن المقرر أن يستمر الحظر الجديد حتى 10 من الشهر الجاري.

وكانت خلية الأزمة في "إقليم الفرات" قررت رفع الحظر الكلي في 26 من الشهر الماضي، وقالت في بيان إن الإصابات والوفيات بكورونا انخفضت خلال فترة الحظر "ما يدل على نجاعة الحظر وإسهامه في الحد من انتشار الفيروس".

وعليه قررت رفع الحظر مدة خمسة أيام، وبما يشمل: المواد الغذائية، ومحطات المحروقات، مع المحافظة على إغلاق المطاعم والحدائق والمقاهي، ومنع جميع أشكال التجمع، كالأعراس والتعازي، والاجتماعات، والندوات.

وأعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" أمس ارتفاع مجموع عدد الإصابات بالفيروس إلى 7031 حالة، بينها 195 حالة وفاة.

المصدر: وكالة "هاوار"