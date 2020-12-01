أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ‭‭2536‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و‭‭16‬‬حالة وفاة بسبب الفيروس، بين الفلسطينيين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إقرأ المزيد

وأكدت وزيرة الصحة أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بواقع 815 حالة إصابة.

وأشارت إلى أن ‭‭64‬‬ من المصابين "يرقدون في العناية المكثفة، بينهم 13 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي‭‭101407‬ ‬ إصابات، تعافى منها ‭‭،78542‬‬ ، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب هذا الفيروس 839 وفاة.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن "تسارع أعداد الإصابات بسبب فيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، دفع السلطات الفلسطينية إلى إجراءات لم تكن ترغب في العودة إليها".

وقال اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الاثنين: "حرصا على سلامتكم وسلامة مجتمعنا، سنواصل هذه الإجراءات وفق البرنامج المعلن سابقا، أي سيتم إغلاق كامل الأراضي الفلسطينية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، حتى نهاية الأسبوع، مع إغلاق يومي الجمعة والسبت القادمين، لكسر سلسلة الوباء".

جدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية تفرض لليوم الثالث، إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، ويمتد ليوم الخميس، في إطار مواجهة انتشار الفيروس.

المصدر: رويترز