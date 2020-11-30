خبير مياه مصري لـ RT: تدفق مياه النيل الأزرق من أعلى الممر الأوسط في سد النهضة مستمر

علق خبير المياه المصري، عباس شراقي، في تصريحات لـ RT، اليوم الاثنين، على آخر المستجدات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي.

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وبحسب الخبير فإن الصور الفضائية تشير إلى استمرار تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط في سد النهضة حتى اليوم، رغم انتهاء موسم الفيضان منذ أسابيع، وهذه المياه هي بعض مياه الأمطار الخفيفة في حوض النيل الأزرق، مع التدفق اليومي من بحيرة تانا والذي يصل إلى حوالي 10 مليون متر مكعب.

وأشار شراقي إلى أنه كان من الممكن فتح البوابات الأربعة الصغرى لتصريف هذه الكمية المتواضعة وتجفيف الممر الأوسط للبدء في تعليته 30 مترا لكي يصبح قادرا على تخزين 18 مليار متر مكعب الصيف القادم، ولكن لم تتم هذه الخطوة حتى الآن، وذلك لأحد السببين أو كليهما:

1) انشغال الحكومة الإثيوبية بالحرب التي تخوضها في إقليم تيغراي؛

2) محاولة أديس أبابا تجنب التصعيد وزيادة التوتر الخارجي مع مصر والسودان.

وذكر الخبير بهذا الصدد أن الوضع الداخلي في إثيوبيا "مشتعل"، نظرا للأوضاع في عدد من أقاليم البلاد - ناهيك عن الوضع في تيغراي - ومنها أوروميا وبني شنقول (الذي به سد النهضة) وأوغادين. وتابع أن المعارضة ضد رئيس حكومة البلاد، أبي أحمد، اشتدت خاصة بعد تأجيله الانتخابات العامة إلى العام القادم وبقائه في السلطة، وذلك إضافة إلى "قتل واعتقال المئات" وتشريد حوالي 50 ألفا من سكان تيغراي نحو السودان، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في أنحاء البلاد.

وذكر شراقي أن المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة مجمدة حاليا، وذلك للمرة الثالثة في مرحلة الاتحاد الإفريقي التي بدأت في 26 يونيو الماضي، بعد تعثر الأطراف حتى في الاتفاق على منهج التفاوض نفسه.

ناصر حاتم

المصدر: RT