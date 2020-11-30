مركز دبي للسلع المتعددة يفتتح مكتبا تمثيليا في تل أبيب

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، افتتاح مكتب تمثيلي له في منطقة رمات جان بتل أبيب.

وسيسهم المكتب الجديد انطلاقا من مقره في بورصة إسرائيل للماس، في دعم الشركات الإسرائيلية من جميع الصناعات والقطاعات المهتمة بتأسيس حضور تجاري لها في دبي والمنطقة الحرة للمركز الحائزة على العديد من الجوائز.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان بورصة دبي للماس في شهر سبتمبر الماضي، توقيع مذكرة تعاون تاريخية مع بورصة إسرائيل للماس، تستهدف تعزيز التجارة الثنائية بين دبي وإسرائيل في قطاع صناعة وتجارة الماس، وقطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار والطاقة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: "يمثل افتتاح المكتب فصلا جديدا في بداية مسيرة التعاون التجاري بين الإمارات وإسرائيل، وهو خطوة من شأنها أن تمهد الطريق لموجة جديدة من المشاريع الإسرائيلية في دبي".

وأضاف: "جاء قرار مركز دبي للسلع المتعددة بافتتاح مكتب تمثيلي في تل أبيب بكل بساطة نتيجة للمستوى غير المسبوق من الإهتمام من قبل إسرائيل بممارسة الأعمال التجارية في دبي وعبرها، لاسيما في قطاع الماس".

وحضر افتتاح المكتب الجديد عدد من كبار ممثلي مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع، من بينهم ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ومارتن ليك، مستشار خاص لشؤون الأحجار الكريمة في مركز دبي للسلع المتعددة، والذين رافقوا وفدا رسميا من الحكومة الإماراتية على متن أول رحلة طيران مباشرة من دبي إلى تل أبيب، وكان أيضا من بين الحضور كل من كرمل بن شامة، رئيس بلدية رمات جان، أوفير بن غور، مراقب الماس الإسرائيلي، ونيسيم زوارتس، رئيس جمعية مصنعي الماس في إسرائيل

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية