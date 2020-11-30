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روما تتهم 5 أفراد أمن مصريين بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني

أخبار العالم العربي

روما تتهم 5 أفراد أمن مصريين بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني
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اتهمت النيابة العامة في العاصمة الإيطالية روما، خمسة أفراد أمن منتمين إلى الأجهزة الأمنية المصرية، بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016 خلال تواجده في مصر.

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ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة المصرية، فقد "أعلنت نيابة روما عن نيتها إنهاء التحقيقات بالاشتباه في خمسة أفراد منتمين إلى أجهزة أمنية مصرية، لا علاقة لهم بأي جهات أو مؤسسات حكومية ونفذوا تصرفات فردية بقتلهم للطالب الإيطالي".

وعبرت النيابة العامة المصرية وفقا للبيان عن "اعتراضها وتحفظها" على هذا الاشتباه "لأنه دون دليل ثابت ولا تؤيده"، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.

المصدر: RT

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