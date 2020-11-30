 
مباشر
عاجل
إيران: اغتيال زادة ناجم عن زيارة بومبيو مؤخرا إلى المنطقة والاجتماع الأمريكي الإسرائيلي في السعودية

الجيش اللبناني يعلن تنفيذ طائراته طلعات ليلية بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن تنفيذ طائراته طلعات ليلية بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9h0

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أن الطائرات العسكرية ستنفذ طلعات ليلية اعتبارا من الساعة 17.00 (بتوقيت بيروت) مساء اليوم الاثنين ولمدة 3 أيام.

وذكر الجيش في بيان أن "القوات الجوية ستقوم، في 30 نوفمبر و 2و3 ديسمبر 2020، اعتبارا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 24.00، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: رياق، حامات، بيروت، والقليعات".

يذكر أن الأراضي اللبنانية شهدت تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية، على علو متوسط ومنخفض، حيث نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارات وهمية على علو منخفض، فوق قرى الجنوب اللبناني وصولا إلى العاصمة بيروت وضواحيها.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا