الجيش اللبناني يعلن تنفيذ طائراته طلعات ليلية بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أن الطائرات العسكرية ستنفذ طلعات ليلية اعتبارا من الساعة 17.00 (بتوقيت بيروت) مساء اليوم الاثنين ولمدة 3 أيام.

وذكر الجيش في بيان أن "القوات الجوية ستقوم، في 30 نوفمبر و 2و3 ديسمبر 2020، اعتبارا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 24.00، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: رياق، حامات، بيروت، والقليعات".

يذكر أن الأراضي اللبنانية شهدت تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية، على علو متوسط ومنخفض، حيث نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارات وهمية على علو منخفض، فوق قرى الجنوب اللبناني وصولا إلى العاصمة بيروت وضواحيها.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"