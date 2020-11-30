"أنصار الله" تحرر 4 من أسراها بصفقة تبادل مع الحكومة اليمنية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الاثنين، أنها عقدت صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، حررت بموجبها 4 من أسراها لدى الحكومة.

وأوضح رئيس لجنة الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على تويتر، أنه تم تحرير 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (الخاصة بالجماعة) من عدة جبهات، مشيرا إلى أن العملية تمت من خلال وساطات محلية، في ظل عدم صدور أي تعليق من الحكومة.

وجاءت صفقة تبادل الأسرى بعد نحو أسبوعين من تأجيل الأمم المتحدة المفاوضات مع الحكومة اليمنية الشرعية، فيما يخص الأسرى، إلى أجل غير مسمى والتي كان من المقرر انطلاقها في الـ 19 من نوفمبر الجاري في العاصمة الأردنية عمّان.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت عن تلقيها دعوة من الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى في الأردن، في منتصف الشهر الجاري.

بعون الله وتوفيقه تم اليوم الإثنين 15/4/1442 الموافق 30/11/2020 تحرير (4) من أسرى الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات عبر تفاوضات محلية..

ونسأل الله الفرج لكافة الأسرى. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) November 30, 2020

وأوضح عبد القادر المرتضى، حينها، أن جولة المفاوضات الجديدة لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان، تتضمن تبادل 200 أسير من الجيش واللجان (مقاتلي جماعة "أنصار الله") مقابل 100 من الطرف الآخر (الحكومة الشرعية).

ومن بين الأسرى المحتجزين لدى جماعة "أنصار الله" ، شقيق الرئيس اليمني ناصر منصور هادي، إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، اللذين تم أسرهما في مارس 2015 في محافظة لحج جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

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وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن قد أعلنت، تبادل الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" لـ 1056 أسيرا ومعتقلاً من بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين من قوات التحالف العربي في 16 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك على خلفية اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، الذي احتضنته مدينة مونترو السويسرية لمدة أسبوع في أواخر سبتمبر الماضي.

وقامت كل من الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة "أنصار الله" بتبادل قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، في إطار آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى في ديسمبر 2018.

المصدر:"سبوتنيك"