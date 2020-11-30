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الجيش المصري يدرس استراتيجية جديدة للتعامل مع دول حوض النيل

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يدرس استراتيجية جديدة للتعامل مع دول حوض النيل
Reuters
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اطلع وزير الدفاع المصري محمد زكي، على بحث جديد حول الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

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وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة المصرية.

وقد تناول البحث مناقشة الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل آلية التعاون الاستراتيجي مع الدول ذات الاهتمام لتحقيق المصالح العليا للبلاد.

وأكد وزير الدفاع المصري أهمية الفكر المتجدد وإتباع الأسلوب العلمي في التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات.

المصدر: RT

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