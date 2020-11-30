سفير فلسطين لدى موسكو يكشف عن شروط استئناف اتصالات بلاده مع إسرائيل

أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن فلسطين مستعدة للحوار مع إسرائيل، في حال بني على مبادئ جديدة، مؤكدا أن روسيا يمكن أن تلعب دورا هاما في حل القضية الفلسطينية.

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وخلال مؤتمر عبر الفيديو نظمته وكالة "روسيا سيغودنيا"، اليوم الاثنين، ذكّر نوفل بأن فلسطين التي علقت اتصالاتها مع إسرائيل في مايو الماضي، عادت إلى التواصل معها قبل أيام قليلة، "لأن الحياة تعود، وهناك الكثير من القضايا، الاجتماعية والإنسانية والطبية والمالية التي تتطلب المراجعة"​​​.

وشدد السفير على أن هذه الخطوة كانت في الأساس رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بأن الجانب الفلسطيني مستعد للحوار للتوصل إلى حل، "لكننا نقول إننا بحاجة إلى إنشاء آلية جديدة للإشراف على هذه القضية. إن الرقابة الأمريكية أحادية الجانب على هذه القضية غير مقبولة".

وأضاف: "نؤكد استعدادنا للحوار ولكن على أسس جديدة وبضمانات دولية جديدة"، مشيرا إلى أنه بإمكان روسيا أن تلعب دورا هاما في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وشدد نوفل على أن فلسطين ترى ضرورة تشكيل آلية دولية جديدة في إطار اللجنة الرباعية للشرق الأوسط أو في إطار الدول الخمس لمجلس الأمن الدولي، قائلا: "لا نريد أن يكون الأمريكيون وحدهم هم من يقررون هذه القضية. نعتقد أن روسيا يجب أن تكون أحد الفاعلين الرئيسيين في هذا الاتجاه من أجل تنفيذ قرارات المنظمات الدولية بشأن إقامة الدولتين".

واختتم الدبلوماسي بالقول: "نرى أن الإسرائيليين يتحدثون عن صيغ مختلفة من الكونفدرالية، ودولة واحدة. ونحن نقول إن الحل الوحيد المقبول هو إقامة دولتين".

المصدر: سبوتنيك