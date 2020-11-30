مساعدة من الاتحاد الأوروبي لقطاع الصحة الفلسطيني في القدس الشرقية بـ 9,27 مليون يورو

قال الاتحاد الأوروبي إنه خصص مساعدة صحية بـ 9,27 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لتمكينها من التكفل بمستشفيات القدس الشرقية التي تشكل 6 مؤسسات صحية.

وأوضح أن "هذه المساهمة حاسمة بشكل خاص في خضم التحديات الهائلة التي تواجه قطاع الصحة الفلسطيني بسبب جائحة كورونا".

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ويقدم الاتحاد الأوروبي منذ 2012 مساعدات لرام الله لدعم القطاع الصحي الفلسطيني في القدس الشرقية، وقد بلغت قيمتها حتى الآن نحو 140 مليون يورو حسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها بروكسل.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية