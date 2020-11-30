أنباء متضاربة عن استئناف الرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر في 27 ديسمبر المقبل

قالت وسائل إعلام جزائرية إن الرحلات الجوية المدنية بين الجزائر وفرنسا ستُستأنف في 27 ديسمبر المقبل بنسبة 30 بالمائة، في مرحلة أولى. غير أن الخبر ما زال يكتنفه الغموض.

وكانت الرحلات بين البلدين قد توقفت منذ مارس/آذار الماضي بسبب تفشي وباء كورونا.

في هذا السياق، كتبت صحيفة "الخبر" الجزائرية تقول إن "من المنتظر أن تستأنف الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا أواخر الشهر المقبل". وأوضحت أنه "حسب مصادر فإن الحكومة الجزائرية اتفقت مع السلطات الصحية في فرنسا على تاريخ 27 ديسمبر 2020 لاستئناف الرحلات".

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وأكدت صحيفة "الشروق" من جهتها أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت "استئناف بيع التذاكر للطلبة العالقين المرتبطين بجامعات في الخارج، بداية من هذا الأسبوع" مضيفة أن"العملية تخص الطلبة المتحصلين على تأشيرة صنف “د”، حيث ستشرع الجوية الجزائرية في تنظيم رحلات خارجية خاصة بهم".

في المقابل، كتبت صحيفة "المحور" تقول: "فندت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، المعلومات المتداولة بخصوص استئناف الرحلات الداخلية، يوم الأحد القادم، والدولية مع فرنسا في 27 من الشهر الجاري، وأوضحت مصادرنا المسؤولة من الشركة في تصريح لـ "المحور اليومي"، اليوم الاثنين، بأن القرار بيد الوزارة الأولى".

المصدر: الصحف الجزائرية "الخبر" و"الشروق" و"المحور" و"Algérie Patriotique"