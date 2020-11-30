مصر.. عقوبات مشددة على المتهمين في أحداث مجلس الوزراء

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات في مصر، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهما في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب في محيط مباني مجلس الوزراء، والشورى، والشعب.

وصدر الحكم بمعاقبة المتهمين بأحداث مجلس الوزراء بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى خلال العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية