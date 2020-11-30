"الجيش الليبي" ينشر صورا وفيديوهات للأسلحة المصادرة من تنظيم "القاعدة"

نشر المتحدث باسم "الجيش الليبي"، أحمد المسماري، صورا وفيديو عن عملية "أوبارى" التى أفضت إلى اعتقال سبعة من عناصر تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ومصادرة أسلحة وذخائر.

ونفذت سرايا العمليات الخاصة التابعة "للواء طارق بن زياد" والكتيبة 116مشاة، فجر السبت الماضي، عملية نوعية في منطقة أوباري "حي التراقين وحي الشارب" بالجنوب الغربي، استهدفت أحد أوكار تنظيم "لقاعدة في المغرب الإسلامي".

وقال المسماري إن العملية أسفرت عن اعتقال عناصر إرهابية، ينتمون لجنسيات مختلفة، على رأسهم حسن الوشي، العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك.

كذلك تمت مصادرة ذخائر وأسلحة ووثائق لتنظيم "القاعدة".

المصدر: صفحة المتحدث باسم الجيش الليبي