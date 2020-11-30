"الرقم المطلوب خارج نطاق الخدمة" مجددا.. توقيف صحفي سوري

لدى الاتصال برقمي الصحفي السوري الرياضي، مازن الهندي، لن تسمع على الطرف الآخر سوى: الرقم المطلوب خارج نطاق الخدمة، وهو "مختف" منذ الأمس كما يذكر البعض.

وعلمت RT من مصدر مطلع أن الهندي موقوف منذ الأمس بعد شكوى قضائية رفعها ضده رئيس اتحاد كرة القدم، حاتم الغايب، بسبب انتقادات الهندي للاتحاد.

وكان مازن الهندي نشر عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك منذ أيام مقطعا من المؤتمر الصحفي لحاتم الغايب الذي خصصه للحديث عن اللاعب عمر خربين، وتلا فيه قرار منعه من المشاركة في المنتخب "بشكل نهائي".

وخلال المؤتمر ذكر الغايب الصحفي مازن الهندي بالاسم وقال عنه بسخرية "قديشك وطني يا مازن الهندي" وسط ضحكات الحاضرين.

وأضاف الغايب منتقدا ما كتبه الهندي، ليتساءل: "قديش عندك وقت، فعلا شي بيرفع الرأس".

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يذكر أن وزير الإعلام السوري، عماد سارة، أكد في شهر سبتمبر الماضي أنه "لن يتم توقيف أي صحفي بعد اليوم قبل إطلاع وزارة الإعلام عن سبب التوقيف"، وذلك إثر الإفراج عن الصحفي، كنان وقاف، بعد توقيف دام 3 أيام، بتهمة النيل من هيبة الدولة، بعد تحقيق أنجزه عن الفساد في محافظة طرطوس.

أسامة يونس ـ دمشق