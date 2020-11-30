 
مباشر
عاجل
شمخاني: الاغتيال تم بطرق وآليات معقدة جدا وباستخدام أسلحة آلية

بعد أعمال العنف.. انتشار أمني في ذي قار بجنوب العراق

أخبار العالم العربي

بعد أعمال العنف.. انتشار أمني في ذي قار بجنوب العراق
عناصر أمن عراقيين - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9bk

أعلنت خلية الأمن الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، مباشرة  قيادة عمليات سومر بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار على خلفية أعمال العنف التي حدثت خلال الأيام الماضية.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "قيادة عمليات سومر باشرت بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار (مدينة الناصرية) بعد وصول التعزيزات الأمنية لفرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة".

وأضافت أن "الإجراءات الأمنية ما زالت  مستمرة في المحافظة".

وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الأحد، تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة في المحافظة، "لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا