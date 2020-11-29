مصر.. إصابة محافظ المنوفية و4 من مساعديه بفيروس كورونا

أعلن محافظ المنوفية في شمال مصر اللواء إبراهيم أبو ليمون، عن "إيجابية" نتيجة فحصه لفيروس كورونا.

وأشار اللواء أبو ليمون في تصريح له، إلى أنه يخضع لبروتوكول العلاج وسيتابع مهام عمله من مقر استراحته بمدينة شبين الكوم.

يذكر أنه تم إجراء الفحص لمحافظ المنوفية، بعد التأكد من إصابة 4 من مساعديه بالفيروس.

ومن جانب أخر كان اللواء إبراهيم أبو ليمون قد قرر تخفيض عدد العاملين بكافة الجهات الحكومية بالمحافظة بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين، بعد استبعاد الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، بالتناوب فيما بينهم وبما لا يؤثر على سير العمل، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT