العاهل الأردني يبحث مع الرئيس المصري سبل تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

أعلنت الرئاسة المصرية أن الملك الأردني عبدالله الثاني بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز التبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن "الجانبين بحثا في اتصال هاتفي بعضا من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية"، مشيرا إلى أنه تم التوافق بشأن مواصلة الجهود المشتركة من أجل تسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، بدعم المؤسسات الوطنية بها لاستعادة الأمن والاستقرار.

ولفت راضي إلى أنه تم خلال الاتصال استعراض مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية حلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات.

المصدر: RT