بتمويل كويتي.. "الصحة العالمية" تسلم غزة معدات طبية حيوية مع ارتفاع إصابات كورونا

قدمت منظمة الصحة العالمية الأحد، 15 جهاز تنفس صناعي لمستشفيات قطاع غزة وسط زيادة في أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19 تمثل اختبارا للنظام الصحي الضعيف في القطاع.

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وجاءت منحة الأجهزة التي تستخدم في الرعاية الفائقة، والتي مولتها الكويت، بعد أسبوع من قول مستشاري صحة عامة محليين ودوليين إن مستشفيات القطاع يمكن أن تواجه قريبا وضعا صعبا قد يفوق طاقتها الاستيعابية.

وقال عبد اللطيف الحاج من وزارة الصحة في غزة: "هذه الأجهزة سوف تلعب دورا إيجابيا في مساعدة الطواقم التمريضية والطبية على تقديم خدمات أفضل لهؤلاء المرضى" بفيروس كورونا، لكنه أشار إلى أنها لا تكفي.

وأضاف الحاج إن مستشفيات القطاع مرت بأزمات حادة في الأكسجين اللازم لعلاج مرضى كورونا.

وسجلت غزة قرابة 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و97 حالة وفاة معظمهم منذ أغسطس وذلك وسط مخاوف من اتساع نطاق العدوى في القطاع المكتظ بالسكان والذي يبلغ عددهم نحو مليوني نسمة.

المصدر: رويترز