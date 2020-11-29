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الأمم المتحدة تدين أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين بجنوب العراق

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تدين أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين بجنوب العراق
Reuters Ahmed Dhahi
اشتباكات بين متظاهرين مناهضين للحكومة وأنصار "التيار الصدري" في مدينة الناصرية بجنوب العراق
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دانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الأحد، أعمال العنف المرتكبة مؤخرا ضد متظاهرين سلميين في محافظة ذي قار العراقية.

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وجاء في بيان نشرته البعثة على صفحتها في "تويتر": "معربة عن إدانتها للعنف الذي وقع مؤخرا، تأسف يونامي لفقدان الأرواح والإصابات بين المتظاهرين العراقيين. ندعو إلى الهدوء ونحث السلطات على بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف".

وشهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، خلال اليومين الماضيين، أعمال عنف خلال صِدامات بين المحتجين وأتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تسببت بمقتل وإصابة نحو 60 متظاهرا.

وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة في المحافظة، "لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة".

المصدر: RT

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