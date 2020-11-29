الجيش اللبناني يوقف سودانيين بعدما تسللا عبر حدود لبنان الجنوبية

أعلن الجيش اللبناني أنه أوقف شخصين من الجنسية السودانية جنوب البلاد، حاولا التسلل عبر الحدود وقد أجبرهما الجيش الإسرائيلي على العودة إلى داخل الأراضي اللبنانية.

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وقالت قيادة الجيش في بيان لها، إنه "قرابة الساعة الثالثة فجر اليوم، أوقفت دورية من مديرية المخابرات شخصين من التابعية السودانية (م.ع) و(أ.أ) في خراج بلدة ميس الجبل ـــ مرجعيون، لإقدامهما على التسلل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت قوات العدو الإسرائيلي قد أجبرتهما على العودة إلى الأراضي اللبنانية".

وكانت القوات الإسرائيلية أطلقت منتصف السبت/الأحد قذائف مضيئة وحلقت مروحيات عسكرية وطائرات مسيرة فوق المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية، على خلفية تسلل رجلين سودانيين من الأراضي اللبنانية.

وتتكرر حالات محاولات عبور سودانيين من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل بحثا عن فرص عمل، وآخر حادثة وقعت في مايو الماضي حيث تسلل 5 سودانيين عبر الحدود لكن الجيش الإسرائيلي أجبرهم على العودة وقد أوقفتهم استخبارات الجيش اللبناني.

المصدر: موقع الجيش اللبناني