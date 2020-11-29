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بن راشد يعلن عن جيل جديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقات الهوية

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بن راشد يعلن عن جيل جديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقات الهوية
twitter.com/HHShkMohd
بن راشد خلال الجلسة
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أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن جيل جديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية.

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وقال بن راشد، اليوم الأحد، على إثر جلسة مجلس الوزراء، في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تصميم جديد.. ميزات أمان أكثر.. وميزات رقمية ذكية جديدة".

وأضاف أنه سيتم استبدال الجوازات والبطاقات الحالية تدريجيا.

وتابع في تغريدة أخرى: "اعتمدنا تشكيل فريق الإعلام الوطني ويضم كافة الفاعلين والمؤثرين في المشهد الإعلامي في الدولة.. والهدف أن يرفعوا لنا رؤيتهم لتطوير الإعلام الإماراتي.. أهمية دولة الإمارات الاستراتيجية المتزايدة إقليميًا ودوليا تتطلب أدوات حديثة وقوالب جديدة وتفكير مختلف".

المصدر: RT

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