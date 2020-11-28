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مركز المصالحة الروسي في سوريا: "النصرة" تنفذ 29 عملية قصف في منطقة إدلب خلال يوم

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مركز المصالحة الروسي في سوريا:
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أحد مسلحي الفصائل المسلحة في منطقة إدلب السورية
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي منظمة "جبهة النصرة" المتمركزين في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب نفذوا 29 عملية قصف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأثناء موجز صحفي، اليوم السبت، قال نائب رئيس المركز، العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك، إن عمليات القصف المذكورة تم رصدها في محافظات إدلب (18)، واللاذقية (5)، وحماة (4) وحلب (2).

كما أكد المسؤول العسكري أن المركز ومقره قاعدة حميم الجوية الروسية لم ترصد أي عمليات قصف من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

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