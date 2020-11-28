النواب الليبيون المجتمعون بطنجة يتفقون على عقد جلسة في مدينة غدامس

اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بطنجة المغربية اليوم السبت، على عقد "جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس مباشرة حال العودة".

كما جاء في بيانهم الختامي أن "المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي وذلك لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه".

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وأضاف البيان الصادر عن اجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي بطنجة بشمال المغرب منذ 23 نوفمبر أنهم عازمون على "المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والإنقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها".

كما عبر النواب الليبيون وعددهم أكثر من 123 نائبا ونائبة عن استعدادهم "التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي".

وأشادوا "بما تم إنجازه عبر لجنة "5 زائد 5" من خطوات إيجابية".

وعبروا عن اعتزامهم "الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الإنتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب".

ومن جهته قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربية في كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب الليبي إن "المرحلة السياسية الراهنة تحتاج مجلس نواب فيه الوئام ويسير في اتجاه واحد تنتهي فيه الانقسامات".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اجتماعات ليبية عقدت في المغرب منذ اجتماع الصخيرات في 2015 الذي أفضى إلى اتفاق سياسي ثم جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة هذا العام.

المصدر: رويترز