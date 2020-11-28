صحيفة: مشاورات مصرية لتسليم مواطن إلى الكويت بسبب سرقة نحو مليوني دينار

قالت مصادر أمنية مصرية إن هناك مشاورات لتسليم محاسب مصري إلى دولة الكويت، بسبب سرقته نحو مليوني دينار، بحسب وسائل إعلام كويتية.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية مصرية لم تسمها أن المحاسب المصري "أ.ع"، الذي تم توقيفه، قبل يومين تقريبا في مصر، أوقف بناء على "نشرة حمراء" صادرة من الإنتربول الكويتي.

وأكدت المصادر أن "هناك تواصل بين السلطات المعنية في البلدين، منذ صدور الحكم على المحاسب في قضية سرقته نحو 1.9 مليون دينار (6.23 مليون دولار) من شركة اتصالات كان يعمل بها في الكويت".

وأضافت: "يتم حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية المحلية في شأن المحاسب، وتوجد مشاورات لتسليمه إلى السلطات الكويتية، لوجود اتفاقات مشتركة لتسليم المتهمين، ولكن ليس قبل استكمال الإجراءات القانونية، دون تحديد ميعاد الانتهاء منها".

وأمس الجمعة، ذكرت مصادر محلية مصرية أن الإنتربول الدولي بمصر ألقى القبض على المتهم "أ. ع"، بناء على طلب مقدم من الإنتربول الكويتي.

وأفادت تحقيقات القضية أن المتهم استولى على المبلغ المذكور والذي يعادل 100 مليون جنيه مصري، من شركة اتصالات كويتية، كان يعمل بها محاسبا، عن طريق تزوير في محررات الإيداع وكروت الشحن الخاصة بالشركة.

المصدر: "الرأي" الكويتية