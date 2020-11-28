مقرب من الصدر: إذا لم تستطع الدولة حماية ذي قار فللعراق جنوده

قال حساب "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، إن الدولة ملزمة بحماية محافظة ذي قار، وحذر من أنه "إن لم تستطع فإن للعراق جنوده".

وكتب على حسابه في الفيسبوك: "‎بالأمس أثبت عشاق آل الصدر انضباطهم وتنظيمهم الدقيق وبالشروط الصحية الحضارية، فشكراً لهم، إلا أن (الجوكرية) في الناصرية الفيحاء أبوا إلا التعامل مع الوضع وفق أجندات خارجية مشبوهة أدّت الى تفاقم الوضع، لولا رجالات الناصرية الفيحاء الذين أبوا إلا أن ترجع محافظتهم لأهلها ولرونقها الأول".

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وأضاف، "بالفعل فقد انتهت أفعالهم السيئة من قطع الطرق والحرق والصلب في تلك المحافظة، ‎واليوم إذ يعودون للتظاهر لسويعات فهذا من حقهم، لكن من دون التعدي على الشعب والدولة والشرع والقانون، وإلا فالدولة ملزمة بحماية المحافظة، وأن لم تستطع فإن للعراق جنوده".

وتابع المقرب من الصدر: "أتمنى من المتظاهرين (التشرينيين) عدم الانجرار خلف شهوات (الجوكرية) فنحن والتشرينيون في خانة الإصلاح ما داموا لا يدعمون الشغب والأعمال الإرهابية".

و"الجوكرية" مصطلح يُطلق على مجموعة من المتظاهرين المتهمين بـ"العمالة للخارج" وفق ما يقولون، وهذا المصطلح نسبة إلى فيلم "الجوكر" الذي صدر العام الماضي.

ويوم أمس قتل أربعة متظاهرين محتجين وجرح نحو 50 آخرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بجنوب العراق، خلال هجوم عليهم من قبل مسلحين مجهولي الهوية.

المصدر: RT