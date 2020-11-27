قرقاش: ردود الفعل الغاضبة على اتفاق السلام تغيرت

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "اتفاق السلام الموقع بين الإمارات وإسرائيل، نقطة تحول في الشرق الأوسط".

وأكد قرقاش في حديث صحفي أن "معاهدة السلام الموقعة، جاءت في أساسها لوقف عملية ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية".

وأوضح الوزير الإماراتي أن "ردود الفعل الغاضبة على معاهدة السلام في بداية التوقيع اختلفت الآن، حيث أدرك الفلسطينيون التغيير الكبير الحاصل، وهو ما انعكس أخيرا بإعلانهم أنهم سيستأنفون اتصالاتهم مع إسرائيل، فضلا عن إعادة سفرائهم الذين تم استدعاؤهم من الإمارات والبحرين".

وشدد قرقاش على أن معاهدة السلام "قرار سيادي لدولة الإمارات ويتعلق بها إيماناً منها بأنه يتوجب عليها التوصل لمزيد من العلاقات الطبيعية التي تتحكم بها عبر الحوار والتواصل وغيرها".

وأضاف: "الدول العربية الأكثر نفوذا التي لعبت دورا في دعم عملية التطبيع هي مصر والأردن. وتأمل الإمارات فعلا في لعب دور مماثل والمضيّ قدما في تلك المساعي الحميدة".

المصدر: "البيان" الإماراتية