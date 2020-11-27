 
مباشر
عاجل
نائب المتحدث باسم حزب الله: الرد على اغتيال العالم فخري زادة في أيدي طهران

زوجة السيسي تكشف سر الخاتم الذي لا ينزعه الرئيس المصري من يده

أخبار العالم العربي

زوجة السيسي تكشف سر الخاتم الذي لا ينزعه الرئيس المصري من يده
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8sj

كشفت انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سر الخاتم الذي يرتديه الرئيس المصري ولا ينزعه من يده.

إقرأ المزيد
مصر.. انقسام حول هدية السيسي العاجلة لـ
مصر.. انقسام حول هدية السيسي العاجلة لـ"سيدة القطار"

وقالت السيدة الأولى في مصر خلال حديثها مع إسعاد يونس: "هذا الخاتم كان هدية من والده الذي كان مشهورا في خان الخليلي لذلك مازال يرتديه ويحرص على تواجده دائما به".

وسبق وأن تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن سر اعتزازه بالخاتم الذي يرتديه بيده اليسرى حيث تساءل العديد من الأشخاص عن سبب ارتداءه هذا الخاتم.

وأشار السيسي إلى أن هذا الخاتم هدية من شخص غالي على قلبه وهو والده، متابعا: "أنه رحمه الله هو من أهداه الخاتم وأنه يلبسه منذ حينه، ولم ينزعه".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا