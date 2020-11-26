 
مباشر
عاجل
ترامب: إذا صدقت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن فقد ارتكبوا خطأ

روسيا تقدم مساعدات غذائية لأكثر من ألف عائلة في دمشق

أخبار العالم العربي

روسيا تقدم مساعدات غذائية لأكثر من ألف عائلة في دمشق
Sputnik NINA ZOTINA
شعار الوكالة الفدرالية الروسية للتعاون الإنساني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8lo

أكدت وكالة التعاون الإنساني الروسية أنها قدمت مساعدات غذائية لأكثر من ألف عائلة سورية محتاجة في دمشق.

وأشار مدير مكتب وكالة التعاون الإنساني الروسية في دمشق، نيكولاي سوخوف، في حديث لـ "نوفوستي"، أن توزيع المساعدات على العائلات المحتاجة يأتي بالتنسيق مع السلطات السورية التي توفر الساحات، حيث يمكن تقديم المساعدة لأعداد كبيرة من الناس مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وحصلت العائلات السورية على حزم مساعدات غذائية، يفترض أن تكون كافية لمدة 3 أشهر.

وهذه هي الفعالية السابعة من نوعها، وتم تنظيمها بتكليف من غرفة التجارة والصناعة الروسية بدعم من الوكالة الفدرالية للتعاون الإنساني وبمشاركة الجمعية الروسية لتطوير علاقات الصداقة والأعمال مع سوريا.

وحضر المراسم محافظ دمشق ونواب في البرلمان السوري وممثلو المجتمع المدني.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا