البحرين تقرر فتح قنصلية عامة بمدينة العيون المغربية

تلقى ملك المغرب محمد السادس، اتصالا ھاتفیا من الملك حمد بن عیسى آل خليفة، ملك البحرين، أعلن خلاله العاهل البحريني عن فتح المنامة قنصلیة عامة لھا بمدینة العیون المغربیة.

وأصدر الديوان الملكي المغربي بيانا قال فيه: "یندرج ھذا الاتصال في إطار ما یربط العاھلین وأسرتیھما الملكیتین من علاقات أخویة صادقة وتقدیر متبادل، كما یعكس نھج التشاور والتنسیق الدائم بین القائدین، وما یجمع البلدین من تعاون مثمر وتضامن موصول".

وأضاف الديوان الملكي أنه "وبھذه المناسبة، أبلغ الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، الملك المغربي، قرار مملكة البحرین بفتح قنصلیة عامة لھا بمدینة العیون المغربیة، وأن یتم التنسیق بشأنھا بین وزارتي الخارجیة في البلدین".

وأفاد البيان بأن الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، نوه خلال الاتصال بالقرارات التي أمر بھا الملك محمد السادس، بمنطقة الكركارات، "والتي أفضت إلى تدخل حاسم لحفظ الأمن والاستقرار بھذا الجزء من التراب المغربي، وإلى ضمان انسیاب طبیعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بین المملكة المغربیة والجمھوریة الموریتانیة".

وعبر الملك محمد السادس، للملك حمد بن عیسى آل خلیفة، عن "شكره العمیق لھذا القرار الھام الذي یعكس التضامن الموصول بین البلدین وعن تقدیره البالغ للمواقف الثابتة لمملكة البحرین في دعم السیادة الترابیة والوحدة الوطنیة للملكة المغربیة"، حسب ما جاء في نص بيان الديوان الملكي.

المصدر: وسائل إعلام مغربية