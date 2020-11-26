أبو الغيط ينعى الصادق المهدي رئيس حزب "الأمة" السوداني

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الزعيم السوداني ورئيس حزب "الأمة" الصادق المهدي، الذي وافته المنية في الإمارات إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقال أبو الغيط، إن "التاريخ سيذكر الصادق المهدي قائدا سودانيا كبيرا وحكيما، آمن بالحوار السياسي كوسيلة للنهوض ببلاده وأفنى عمره في الدفاع عن قضايا وطنه وعروبته".

وتقدم أبو الغيط بخالص العزاء إلى "شعب وحكومة السودان، وكذلك إلى حزب (الأمة)، وأسرة الزعيم الراحل وأنصاره ومريديه".

وأعلن في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عن وفاة الصادق المهدي في أحد مستشفيات الإمارات التي نقل إليها مطلع الشهر الجاري، عقب الكشف عن إصابته بفيروس كورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT