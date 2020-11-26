 
مباشر

أبو الغيط ينعى الصادق المهدي رئيس حزب "الأمة" السوداني

أخبار العالم العربي

أبو الغيط ينعى الصادق المهدي رئيس حزب
زعيم حزب الأمة السوداني الراحل الصادق المهدي وأمين عام الجامعةالعربية أحمد أبو الغيط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8jr

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الزعيم السوداني ورئيس حزب "الأمة" الصادق المهدي، الذي وافته المنية في الإمارات إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقال أبو الغيط، إن "التاريخ سيذكر الصادق المهدي قائدا سودانيا كبيرا وحكيما، آمن بالحوار السياسي كوسيلة للنهوض ببلاده وأفنى عمره في الدفاع عن قضايا وطنه وعروبته".

وتقدم أبو الغيط بخالص العزاء إلى "شعب وحكومة السودان، وكذلك إلى حزب (الأمة)، وأسرة الزعيم الراحل وأنصاره ومريديه".

وأعلن في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عن وفاة الصادق المهدي في أحد مستشفيات الإمارات التي نقل إليها مطلع الشهر الجاري، عقب الكشف عن إصابته بفيروس كورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا