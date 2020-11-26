السيسي يؤكد ارتباط أمن الخليج بأمن مصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بـ"السياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية".

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وأكد السيسي خلال لقائه وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين مصر والكويت على شتى الأصعدة إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 والكويت 2035.

ونقل وزير الخارجية الكويتي رسالة إلى السيسي من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على "اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي".

كما أكد وزير الخارجية الكويتي أن "مصر دائما ما كانت سباقة بالتعاون والبناء والخير في كل محيطها الإقليمي، خاصة لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها"، معربا عن "التقدير لدور مصر التاريخي تجاه دولة الكويت، وهو الدور الممتد حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي من خلال التأثير البناء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتي جنباً إلى جنب مع الكويتيين".

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصة في سوريا والعراق، حيث أكد الرئيس المصري في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

المصدر: RT