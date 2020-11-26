المتحدث باسم الكاظمي مبررا استقالته: فهمي مغاير لفهمهم

أعلن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، اليوم الخميس، استقالته من منصبه بعد نحو خمسة أشهر على بدء عمله فيه.

وكتب طلال في "تغريدة" على حسابه في موقع "تويتر": "كانت مهمة دقيقة وحساسة، كلفني بالتصدي لها رجل وطني، صادق النوايا، يسعى إلى تحقيقِ مشروع طموح بمعية فريق جريء متحمس مخلص، له فهمه للواقع، ‏فكان فهمي مغايرا".

كانت مَهمّةً دقيقةً وحسّاسة، كلّفني بالتصدّي لها رجلٌ وطنيّ، صادقُ النوايا، يسعى إلى تحقيقِ مشروعٍ طَموحٍ بمعيّةِ فريقٍ جريءٍ متحمّسٍ مخلص، له فهمَه للواقع.



فكانَ فَهمي مُغايرًا.



سأبقى مستمرًا في خدمةِ بلدي وقضيّتي، من مكانٍ وفي مجالٍ آخرَين.



تلك هي الحكاية.



احمد ملا طلال — احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) November 26, 2020

وأردف قائلاً: "سأبقى مستمرا في خدمة بلدي وقضيتي، من مكان وفي مجال آخرين،‏ تلك هي الحكاية".

يذكر أن أحمد ملال طلال يُعتبر أحد أبرز مقدمي البرامج السياسية في العراق، ورشح في أوقات سابقة إلى الانتخابات التشريعية لكن لم يفز في مرتين رشح فيهما.

وعينه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في الثالث والعشرين من يونيو الماضي متحدثاً باسمه.

المصدر: RT