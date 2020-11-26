مصر.. متهم يهرب من قوات الأمن أثناء عرضه على الطب الشرعي

قررت نيابة الهرم حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالهرب من حارسه أثناء عرضه على الطب الشرعي، لخضوعه لتحليل الكشف عن المخدرات.

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وتوصلت التحريات إلى أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة الهرم، يفيد بهروب أحد المتهمين في قضية سرقة "توك توك" خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعى، لخضوعه لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بناء على قرار النيابة العامة.

وتابعت التحريات بأنه أثناء دخول المتهم بصحبة حارسه إلى مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم، طلب المتهم من الحارس دخول الحمام، ثم غافله وتمكن من الهرب، وخرج من مبنى مصلحة الطب الشرعي، واستطاع الوصول إلى أسفل كوبري وظل أسفله لفترة، ثم خرج منه وتمكن من الهرب خارج المنطقة.

وأضافت التحريات أن المتهم ذهب إلى منزل جدته ووالدته في منطقة القناطر الخيرية، وظل مختبئا عندهما.

وانتقلت مأمورية من قسم شرطة الهرم إلى هناك وألقت القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية