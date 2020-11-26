الجيش المصري يعلن تفاصيل المناورات العسكرية الأولى من نوعها مع الجيش الروسي في البحر الأسود (صور)

أعلنت القوات المسلحة المصرية اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك مع قوات بحرية روسية "جسر الصداقة - 3" الذي تم تنفيذه في البحر الأسود بروسيا.

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وتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية شملت العديد من تشكيلات الإبحار وكذا الدفاع ضد التهديدات الجوية والسطحية غير النمطية، وتأمين هدف حيوي بالبحر وتقديم العون لقطر سفينة بالبحر.

وأوضح الجيش المصري أنه تم تنفيذ عدد من الرمايات على عدد من الأهداف الجوية والسطحية أثبتت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مهارة وقدرة فائقة على إصابة الأهداف، فضلا على تنفيذ تدريب فرض التحكم البحري على منطقة محددة وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين عددا من الأنشطة المشتركة، وأظهر تنفيذ الأنشطة مدى الدقة والتخطيط الجيد في إدارة التدريب والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح من خلال مركز القيادة المشترك للجانبين.

المصدر: RT