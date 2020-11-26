لبنان ينفي ما نشرته شركة "الفاريز ومارسال"

نفى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، غازي وزني، ما نشرته "ألفاريز ومارسال" عن أن وزارة المال أكدت أن المعلومات المطلوبة من قبل الشركة لن يتم تقديمها في المستقبل القريب.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان أن"النص الحرفي لتصريح وزني في اجتماع القصر الجمهوري كان واضحا من حيث أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات للشركة، بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

وأكد أن "هذا ما اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 5/11/2020 بين رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير شركة التدقيق الجنائي، جيمس دانيال".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية