قنصل لبنان في تركيا يحذر من خطر مافيات تستغل لبنانيين لتهريبهم الى أوروبا

حذر القنصل اللبناني في تركيا، مازن كبارة، المواطنين اللبنانيين من "خطر مافيات تستغلهم لتهريبهم إلى إوروبا، ثم تتركهم بعد أخذ أموالهم على الحدود التركية اليونانية أو البلغارية".

ولفت كبارة في بيان إلى أن "هؤلاء اللبنانيين المتروكين يسجنون لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم، ويصبحون في حال صعبة من دون مال ولا مستقبل".

وأكد: "أننا في القنصلية نساعد هؤلاء، ولكن المساعدة محدودة لتأمين عودتهم لبلدهم، "إلا أن تزايد عدد المغرر بهم أصبح ظاهرة خطرة تستدعي الانتباه لها بالتوعية في الإعلام واليقظة من قبل السلطات في لبنان".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية