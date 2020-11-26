القبض على المشتبه به الرئيسي بجريمة قتل أردني في رومانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن السلطات الرومانية تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي بجريمة قتل مواطن أردني في رومانيا.

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وقتل المواطن الأردني نبيل خليل خشان في رومانيا طعنا نتيجة خلاف مالي مع مواطن تركي، وفق ما قالت وسائل إعلام أردنية.

وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير، ضيف الله الفايز، قال إن عائلة المواطن الأردني أبلغت الوزارة بوفاة الشاب وترغب بالذهاب لرومانيا لحضور تشييع جثمانه.



وأضاف أن الوزارة خاطبت السفارة الرومانية برغبة العائلة بالسفر، وتم الطلب منهم تزويدهم بتعهد من السفارة الأردنية في بوخارست.

المصدر: عمون