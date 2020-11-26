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قادة إسرائيل يعزون ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء

أخبار العالم العربي

قادة إسرائيل يعزون ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء
Reuters
 بنيامين نتنياهو
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تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، برقيتي تعزية من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان.

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وأعرب كل من ريفلين ونتنياهو عن تعازيهما في وفاة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي ظل في منصبه لنحو نصف قرن منذ استقلال البحرين مطلع السبعينيات، عن عمر يناهز 84 عاما في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن نتنياهو كان قد قال في وقت سابق إنه سيزور البحرين قريبا، بناء على دعوة رسمية من ولي العهد، سلمان بن حمد آل خليفة.

وأوضح أنه أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد البحريني بحث خلاله مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار إعلان تطبيع العلاقات.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

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