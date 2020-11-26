توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركات إسرائيلية وإماراتية

وقعت شركة الظاهرة الزراعية ،ومقرها أبوظبي، اليوم الخميس، على اتفاقية شراكة إستراتيجية في مجال الأمن المائي مع شركة ووترجين الإسرائيلية.

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وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الاتفاقية "تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين لتوفير الماء من الهواء، وإضافة مصدر متجدد للماء النقي والصالح للاستهلاك البشري والزراعي".

وتزامن الإعلان مع إطلاق شركة الطيران "فلاي دبي" للرحلات منخفضة التكلفة، اليوم الخميس، أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات