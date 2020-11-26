العراق.. شركات سياحية تزور فحوصات كورونا للمسافرين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، ضبط شركات سياحية تقوم بتزوير ورقة الفحص الطبي للمسافرين في محافظة كربلاء.

وذكرت في بيان صحفي، أن "مديرية استخبارات الأمن السياحي في كربلاء المقدسة، تمكنت من ضبط عدد من شركات السياحة في المحافظة تقوم بتزوير ورقة الفحص الطبي الخاصة بفيروس كورونا للمواطنين الذين يريدون السفر خارج البلاد".

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وأضافت، أن "عملية إصدار الفحوصات المزورة تتم مقابل مبالغ مالية، دون الذهاب الى مراكز الفحص المخصصة".

وأشارت وكالة الاستخبارات، إلى أن "ورقة الفحص الطبي تحمل ختما وتوقيعا مزيفين باسم مدير دائرة الصحة العامة" في المحافظة.

المصدر: RT