 
مباشر

مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا بسبب الحرب في إقليم تيغراي

أخبار العالم العربي

مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا بسبب الحرب في إقليم تيغراي
Reuters
إثيوبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8gi

أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية تعليمات للمواطنين الراغبين في السفر إلى إثيوبيا بعدم التنقل في الأقاليم الإثيوبية، خاصة إقليم تيغراي، الذي يشهد حربا هناك.

إقرأ المزيد
تحرك مصري ضد الحرب في إثيوبيا بعد التعرض لخسائر كبيرة للمصريين
تحرك مصري ضد الحرب في إثيوبيا بعد التعرض لخسائر كبيرة للمصريين

كما حذرت الوزارة المواطنين المصريين المتواجدين في إقليم تيغراي بتوخى الحذر ‏والابتعاد عن أماكن التجمعات في ظل الظروف الراهنة، كما أصدرت الوزارة تحذيرات للمسافرين الراغبين في التوجه إلى الأراضي الإثيوبية بغرض العمل أهمية الحصول على تأشيرة عمل مسبقة من السفارة الإثيوبية بالقاهرة.

ولفتت الوزارة إلى أن التأشيرات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من المطار مباشرة تكون صالحة لغرض السياحة فقط، وليس العمل.

يشار إلى أن إقليم تيغراي الذي يقع شمال إثيوبيا يشهد حاليا صراعا مسلحا بين القوات الإثيوبية الاتحادية وقوات الإقليم المحلية، وهناك بوادر لحرب أهلية من المنتظر أن تندلع فى الأفق بعد فشل مفاوضات السلام بين الطرفين.

المصدر: الدستور

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا