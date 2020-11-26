مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا بسبب الحرب في إقليم تيغراي

أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية تعليمات للمواطنين الراغبين في السفر إلى إثيوبيا بعدم التنقل في الأقاليم الإثيوبية، خاصة إقليم تيغراي، الذي يشهد حربا هناك.

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كما حذرت الوزارة المواطنين المصريين المتواجدين في إقليم تيغراي بتوخى الحذر ‏والابتعاد عن أماكن التجمعات في ظل الظروف الراهنة، كما أصدرت الوزارة تحذيرات للمسافرين الراغبين في التوجه إلى الأراضي الإثيوبية بغرض العمل أهمية الحصول على تأشيرة عمل مسبقة من السفارة الإثيوبية بالقاهرة.

ولفتت الوزارة إلى أن التأشيرات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من المطار مباشرة تكون صالحة لغرض السياحة فقط، وليس العمل.

يشار إلى أن إقليم تيغراي الذي يقع شمال إثيوبيا يشهد حاليا صراعا مسلحا بين القوات الإثيوبية الاتحادية وقوات الإقليم المحلية، وهناك بوادر لحرب أهلية من المنتظر أن تندلع فى الأفق بعد فشل مفاوضات السلام بين الطرفين.

المصدر: الدستور