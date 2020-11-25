 
مباشر

السعودية.. مثول 4 ناشطات بينهن لجين الهذلول أمام المحكمة

أخبار العالم العربي

السعودية.. مثول 4 ناشطات بينهن لجين الهذلول أمام المحكمة
Reuters
الناشطة السعودية لجين الهذلول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8bb

قالت أسرة لجين الهذلول الناشطة السعودية المسجونة إنها مثلت الأربعاء مع 3 ناشطات أخريات أمام محكمة في السعودية، وعليها علامات الضعف الجسدي.

إقرأ المزيد
السعودية تحدد عقوبة وغرامة العنف ضد المرأة
السعودية تحدد عقوبة وغرامة العنف ضد المرأة

وفي أول ظهور لها منذ مارس، بدا الضعف على لجين (33 عاما) وكان صوتها خافتا وجسدها يرتجف دون أن تستطيع التحكم فيه، وذلك حسب ما قالت شقيقتها لينا، مضيفة أن والديها جلسا بجوارها في المحكمة.

وقالت لينا الهذلول إن القاضي أعلن إحالة القضية من المحكمة الجنائية العادية إلى محكمة معنية بقضايا الإرهاب، فيما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالقرار واعتبرته محاولة لتصعيد القضية.

وقالت شقيقة لجين الأخرى علياء على تويتر "اليوم كانت أيضا محاكمة نسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز".

وبحسب "رويترز" فإن النساء الأربع هن بين ما يزيد على 12 من النشطاء المدافعات عن حقوق المرأة اعتقلتهن السلطات السعودية في 2018، وهو العام الذي رفعت فيه المملكة حظرا كانت تفرضه منذ فترة طويلة على قيادة النساء للسيارات لكنها أرفقت هذه الخطوة بحملة على النشطاء الذين كانوا يطالبون بإلغائه.

ولم تعلن السلطات سوى تهم قليلة، لكن أسرة لجين قالت إن التهم الموجهة إليها تشمل التواصل مع صحفيين أجانب ومحاولة التقدم لوظيفة في الأمم المتحدة وحضور تدريب على الخصوصية الرقمية.

وقالت الجهات الحقوقية إن ما لا يقل عن ثلاث نساء منهن لجين، خضعن لحبس انفرادي لشهور ولانتهاكات منها الصدمات الكهربائية والجلد والاعتداء الجنسي فيما تنفي السلطات السعودية ادعاءات التعذيب.

 

المصدر: رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا