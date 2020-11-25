بيان من الشركة اليونانية المشغلة للناقلة التي استهدفت قبالة السعودية

أكدت شركة TMS Tankers التي تتخذ من أثينا مقرا لها تعرض إحدى ناقلاتها النفطية اليوم الأربعاء لهجوم في ميناء سعودي.

وأشارت في بيان لها إلى أن الناقلة Agrari تعرضت اليوم لـ"هجوم مجمهول المصدر" في ميناء الشقيق السعودي قرب حدود اليمن، مضيفة أن السفينة قد اختتمت حتى حين الاعتداء عملية التفريغ وكانت تستعد لمغادرة الميناء.

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وذكرت الشركة أن الهجوم خلف ثغرة في هيكل السفينة، مؤكدة عدم تعرض أي من طاقم السفينة لإصابات وعدم رصد أي تلوث جراء الحادث.

ولفتت الشركة إلى أن السفينة ترسو قبالة المملكة ووصل مسؤولون سعوديون لمعاينتها.

وأعلن التحالف العربي في وقت سابق من اليوم أن سفينة تجارية أصيبت بشظايا زورق مفخخ تم تدميره جنوب البحر الأحمر، محملا جماعة الحوثيين المسؤولية عن الهجوم.

المصدر: وكالات