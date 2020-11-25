أربيل تقرر إرسال رسالة إلى بغداد بشأن المستحقات المالية لأربعة أشهر

قرر مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، إرسال رسالة رسمية إلى مجلس الوزراء الاتحادي للمطالبة بإرسال جزء من حصة الإقليم المالية للأشهر (5 – 6 – 7 – 10).

وبحث اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مستجدات المفاوضات مع الحكومة الاتحادية إزاء الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، وبالأخص بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 من قبل مجلس النواب العراقي وبغياب الكتل الكردستانية.

وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إن "إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمرا في المحادثات".

وأضاف، أن "حكومة كردستان هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، ولن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كردستان".

وأكد بارزاني، أن "التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كردستان سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم".

ويوم أمس شكل مجلس النواب العراقي، لجنة مؤقتة للحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

المصدر: RT